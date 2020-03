Sagitario – Horóscopo del 27 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

La estabilidad con tu pareja te hace muy feliz, te sientes muy bien y sabes que el vínculo que los une es muy fuerte, eso te da estabilidad y tranquilidad, lo compartes todo y sabes que recibes lo mismo.

Dinero:

Tienes una muy buena intuición para las inversiones, sabes cómo conseguir dinero, lo único es que debes fijarte muy bien con quien te asocias.

Salud:

Si estás haciendo una terapia, continua en el proceso, no debes cancelar, es un cambio que te favorece mucho y podrás reconocer todo lo que no te deja avanzar.

Consejo:

Estás muy bien compartiendo con los tuyos, no olvides a tu familia y amigos, este día es para compartirlo con las personas que tanto amas.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Tierra Yin, te encuentras en un día lleno, quiere decir que podrás superar dificultades.

Trabajo:

Aprovecha el día para terminar trabajos que tenías retrasados, podrás recibir más tiempo libre. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

El chocolate proporciona grandes beneficios para tu cuerpo, hoy puedes comer un poco y se intensificara su poder en ti. Recuerda, los excesos no son buenos.

Amor:

Evita actuar desde las emociones negativas, si te sientes obstinado/a o algo irritado/a es preferible tomar distancia de quienes te rodean.

Dinero:

Si eres prudente y sabes controlar tus palabras te podría ir muy bien al momento de pedir préstamos o ayuda financiera. Todo está en el control de tu mente, Inténtalo.

Consejo: “Si cambias la forma en que miras las cosas, las cosas que miras cambian” -Wayne Dyer.