Sagitario – Horóscopo del 26 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Confía, todo resulta mejor de lo que crees. Es momento de que retornes al hogar, de no estar a la deriva, es tu esencia la que busca reconectarse, no desperdicies esta oportunidad de volver a ti y a los tuyos.

Dinero:

Cuando pienses que el tiempo se nubla es cuando más optimista debes ser, el universo provee y con la certeza de que haces todo con la pasión de tu propósito, puedes recoger tus frutos.

Salud:

Cuídate, aliméntate, duerme bien y mantén la aventura en tu vida, independiente de la situación esto te ayudará a mantener tu energía.

Consejo:

Busca lo que te conecta con el universo, no permitas que el pánico se apodere de ti y los tuyos en este día, mantén la fe en el universo y la vibración lo más alta posible, eso es vital.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Tierra Yang, te encuentras triangulando con Dragón y Mono, la característica principal es la sabiduría.

Trabajo:

Ten la iniciativa y propón una idea que tienes en mente, si nunca te arriesgas no sabrás si vas por el camino correcto.

Salud:

Estar en movimiento es esencial, la virtualidad nos facilita todo. Pon un video de aeróbicos y de zumba y activa tu cuerpo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si compartes una actividad con tus personas cercanas no la desaproveches para destacarte, tus habilidades saldrán a la luz.

Dinero:

Estas captando las situaciones que se te atraviesan adecuadamente, sigue así y las decisiones que tomes serán positivas.

Consejo: “Solo imagina lo precioso que puede ser arriesgarse y que todo salga bien” –Mario Benedetti.