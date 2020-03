Sagitario – Horóscopo del 20 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Te encanta estar explorando, en las amistades está bien, pero cuidado con la pareja, no puedes estar de un lado para otro diciendo una cosa y luego otra, sé consciente y mira qué te está pasando.

Dinero:

No hay razón para inquietarse, recuerda que siempre es buen momento para ordenar y hoy puedes hacerlo con tus finanzas. Viene un cambio en el plano laboral, algo que no esperabas te sorprende.

Salud:

Si quieres comenzar un cambio hoy es un día muy bueno para ello, deseas renovarte, estás escuchando lo que tu cuerpo dice.

Consejo:

Eres inteligente, evita estar diciéndole a todo el mundo qué hacer y cuándo hacerlo, eso molesta, no te metas en problemas por querer opinar sobre lo que no te han preguntado.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Agua Yang, las actividades religiosas son tu fuerte, apóyate en ellas.

Trabajo:

No es recomendable realizar juntas de trabajo o deliberar sobre asuntos importantes. Concéntrate en tus tareas y en seguir el ritmo.

Salud:

Es propicio que te conectes con tu espiritualidad, te hará ver con más claridad tu entorno y te alejará de lo que te disturba. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Cuida tus emociones, estas muy sensible y puede que no te sientas bien. Se cuidadoso con reacciones exageradas, no quieres terminar lastimado.

Dinero:

Evita realizar actividades económicas importantes, como pedir un préstamo o comprar un inmueble. Para aquello espera a días Mono, Dragón o Rata.

Consejo: No puedes controlar lo que sucede en la vida, pero si puedes decidir como vivirla.