Sagitario – Horóscopo del 19 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

La pareja llega cuando nuestro amor propio está en su mejor momento, puedes aprovechar el día de hoy para mirar cómo te sientes contigo mismo, cuánto tiempo te dedicas. ¿Te miras al espejo o simplemente pasas de ojeada?

Dinero:

El pensar mucho en nuestras finanzas desgasta, no estés tan pendiente de hacer cuentas, eso atrae la escasez. No le pongas límites al universo porque tus ingresos pueden ser más que el pago de un salario.

Salud:

El autocontrol es muy importante y nos sirve para poner límites, en el ejercicio, en la comida, en la labor, en las relaciones; de no hacerlo terminas en crisis, puedes comenzar poco a poco. No lo dejes para después.

Consejo:

El tiempo que dediques a tener una mejor relación contigo mismo, donde te comprometas a sanar las culpas del pasado y el miedo del futuro, te permitirá disfrutar la sabiduría del presente.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Metal Yin, te encuentras en destrucción con el animal del día. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

No es recomendable que te reúnas a discutir temas importantes, una opción podría ser dejar que alguien, preferiblemente una mujer, diga tus puntos de vista. Si es posible trabaja desde tu hogar.

Salud:

No es un buen día para salir a tomar unas copas con los amigos o familia. Haz planes más tranquilos que no involucren bebidas alcohólicas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No te aísles hoy, comparte con los que amas sanamente. Tienes tendencia el día de hoy a salirte un poco de tus casillas y no será agradable para los que te rodean. Maneja tus emociones de forma responsable.

Dinero:

A veces la mejor decisión ante situaciones es hacer nada y eso es lo que debes tener en cuenta hoy. No te desesperes, ya vendrá el día indicado para ti.

Consejo: “En ocasiones buscamos lo que todavía no estamos preparados para encontrar” – Libba Bray.