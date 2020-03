Sagitario – Horóscopo del 18 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Se mas detallista con tu pareja, no des todo por hecho; el amor se alimenta, se construye, compartan momentos en pareja que los vuelva a unir.

Dinero:

El dinero va y viene, esa es su energía de cambio y renovación, habrán momentos en que tu confianza esté en alza y el dinero fluya; no dejes que esa confianza decaiga, mantén tu mente abierta a nuevas posibilidades. ¡Déjate sorprender!

Salud:

Tu salud física está más que bien, sigue cuidándote con la alimentación y tu rutina de ejercicios, recuerda que el mantenerte positivo, tranquilo y optimista te ayuda a sentirte mejor.

Consejo:

Sé tu mismo, no cambies por complacer a otros, debes estar seguro de lo que dispones, recuerda que la amistad se cultiva.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Metal Yang, ¡estás triangulando con Mono y Dragón! Tu curiosidad está muy activada.

Trabajo:

Es buena idea buscar más información de la que ya tienes a la mano. Indaga en diferentes fuentes para nutrir tu conocimiento.

Salud:

Puedes libertar tensiones o estrés acumulado nadando en una piscina. Te relajará y te dará la vitalidad que necesitas.

Amor:

La competitividad te impulsa a mejorar siempre, haz el ejercicio hoy y permítete ganar por tus capacidades.

Dinero:

Sabes lo que quieres lograr y no debes titubear para alcanzarlo. Tienes el poder del éxito en tus manos, ¡úsalo!

Consejo: Serás capaz de lograr lo que sea si tú entusiasmo no tiene límites.