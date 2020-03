Sagitario – Horóscopo del 14 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

No dudes más, hay algo tan maravillo afuera esperando por ti que cuando aparece no crees merecerlo. ¿Qué hace falta para que lo recibas sin miedo?

Dinero:

Es momento de compartir, una de las mejores formas de aprovechar tu prosperidad es dar y compartir por convicción.

Salud:

Tendrás suficiente energía para tu día, si aprovechas el plus que puede traerte hacer actividad física, verás resultados maravillosos.

Consejo:

Concreta y mantente por tu bienestar, no te distraigas tanto para poder lograr tus objetivos, la energía está dispuesta para que potencies la constancia.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Fuego Yang, te encuentras triangulando con Dragón y Mono.

Trabajo:

Nutre tus conocimientos buscando información de tu interés, nunca se sabe mucho de un tema. Activa tu comprensión.

Salud:

Estar rodeado de agua te activara mucho la mente y el alma. Darte un baño relajante, compartir en ríos o piscinas será gratificante.

Amor:

Un cambio de ambiente será muy provechoso para hoy, comparte con tus amigos en un lugar con energías muy positivas y que no hayan ido antes.

Dinero:

Ten paciencia, con un plan de organización tus finanzas te rendirán mucho más. Céntrate en eso.

Consejo: “Lo mejor que se puede compartir es el conocimiento” –Ducasse.