Sagitario – Horóscopo del 07 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es lo aventurero. Le gusta viajar y conocer el mundo así sea de mochilero, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Amor: Quieres comprensión y apoyo por parte de tu pareja, así que expresale tus necesidades.

Dinero: Si tenias dudas con respecto a alguna inversión es un buen día para resolverlas.

Salud: Es un día tranquilo y armonioso en tu salud, te sentiras con energía y ganas de tomar acción.

Consejo: Aprovecha la energía del día de hoy para hablar con tu pareja y dejarte consentir.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Tierra Yin, estas en destrucción con el día, las actividades importantes déjalas para otro momento.

Trabajo:

Es mejor manejar el día tranquilamente y sin estrés, no recurrir a actividades de gran carácter para tu futuro.

Salud:

Si hoy sábado vas a salir a festejar es preferible que evites ingerir alcohol ya que podría hacer que te comportes de manera inadecuada.

Amor:

Si se te presenta un problema con tu pareja o algún familiar podrás sentirte incapaz de resolverlo. Es mejor escuchar y dejar que la otra persona se exprese.

Dinero:

No gastes innecesariamente, y más si es en cosas que no le hacen nada bien a tu organismo. Controla los impulsos y evita excederte de tu presupuesto.

Consejo: Busca la paz en tu mente y obtendrás salud en tu cuerpo.