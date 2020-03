Sagitario – Horóscopo del 06 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es lo aventurero. Le gusta viajar y conocer el mundo así sea de mochilero, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Amor: Hay mucho fuego en el aire, así que un plan con pareja donde la pasión sea el protagonista será ideal para ti el día de hoy.

Dinero: Hay temas en tus finanzas que debes comenzar a ordenar y resolver, vas a recibir ayuda o guia de alguien con este tema.

Salud: Buen día para alguna terapia alternativa o para darte un espacio tranquilo.

Consejo: Aprovecha la energía del día de hoy para ordenar tus finanzas y recibir asesoría.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Tierra Yang, ¡Triangulas con el día! Día oportuno para nuevos inicios.

Trabajo:

Si crees que mereces un cambio en tu ambiente laboral es oportuno que tomes la decisión hoy, estas energéticamente muy fuerte para la toma de decisiones y los cambios.

Salud:

Reflexionar sobre ti mismo y sobre lo que has hecho hasta ahora es muy bueno para darte cuenta de las cosas que has dejado de hacer y qué quieres retomar.

Amor:

Si tienes la intuición de que la otra persona está en sintonía contigo no lo dudes más y toma la iniciativa para formalizar algo que será gratificante.

Dinero:

Tienes muy buena concentración hoy, mantente alerta a las oportunidades que pueden aparecerte. No las dejes escapar.

Consejo: “Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado; está fundado en nuestros pensamientos y está hecho de nuestros pensamientos.” -Buda