Sagitario – Horóscopo del 04 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es lo aventurero. Le gusta viajar y conocer el mundo así sea de mochilero, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Amor: Será un día donde te sentirás realmente magnético y atractivo, romántico y soñador, incluso podrías estar más expresivo con tu pareja, así que aprovecha para tener detalles dulces con el ser que quieres.

Dinero: Cuídate de excesos o gastos por impulso, con la luna en Cáncer la emoción puede hacer que gastes en cosas que no necesitas realmente.

Salud: Cuidate de exigencias físicas más allá de tus capacidades, puedes estar trabajando mucho y no equilibrando esto con el descanso suficiente. Balancea.

Consejo: Aprovecha la energía del día de hoy para darle rienda suelta a tu creatividad, realiza una actividad que te genere ideas nuevas y frescas.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Fuego Yang, estas en choque con el Caballo, se presentan altibajos durante el día.

Trabajo:

No tomes decisiones impulsivamente, tendrás dificultades para ver las cosas con claridad.

Salud:

Evita la comida alta en grasa y en azúcar. Podrías intentar comer más saludable, verás cómo te sientes más ligero.

Amor:

En tu entorno pueden presentarse conflictos y discusiones innecesarias, trata de mantenerte al mínimo y evadirlas.

Dinero:

No es recomendable involucrarte en actividades económicas, céntrate en la planeación.

Consejo: Todo encajará en el momento adecuado, ten paciencia.