Sagitario – Horóscopo del 03 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

Signo de Fuego

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es lo aventurero. Le gusta viajar y conocer el mundo así sea de mochilero, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Amor: Algunos de tus amigos pueden pedirte que los ayudes con algo, si tienes la total disponibilidad para hacerlo di que sí. Si no puedes no te preocupes, lo entenderán.

Dinero: Para qué cosas positivas pasen a tu alrededor debes ver tu entorno laboral como algo que aporta positivamente a tu vida.

Salud: Conoces tus límites al momento de hacer actividades deportivas, no te excedas. Cuida tu integridad física.

Consejo: Para situaciones difíciles hay que mantener la calma y tomar actitudes valientes.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Madera Yin, concéntrate en ver un equilibrio en tu vida.

Trabajo:

Es un buen día para conseguir resultados diferentes, si consideras que no has sido tomado en cuenta como deberías hoy es el día para demostrar tu valor.

Salud:

Practica ejercicios para encontrar el balance entre tu salud mental y tu salud física, te sentirás dichoso.

Amor:

Puedes intentar discutir temas que han quedado inconclusos para llegar a un acuerdo justo entre ambos.

Dinero:

Si es posible evita hacer transacciones de gran importancia. No es un día muy influyente en ti para los retornos favorables.

Consejo: “Cuando todo tiene su lugar en nuestra mente, podemos mantenernos en equilibrio con el resto del mundo” – Henri Frederic Amiel