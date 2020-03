Sagitario – Horóscopo del 02 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

Signo de Fuego

El aventurero.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es lo aventurero. Le gusta viajar y conocer el mundo así sea de mochilero, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Amor: Practica la escucha con tu pareja, están pasando por momentos buenos pero no todos somos perfectos, hay días en los que nos sentimos agotados y sería adecuado poner un hombro para esa persona.

Dinero: Tienes mucho trabajo atrasado y no estas poniendo de tu parte para adelantar. Debes darles prioridad a algunas cosas sobre otras.

Salud: No hay que agobiarse por los deberes, respirar y concentrarse totalmente en una sola tarea te ayudara a que termines más rápido.

Consejo: No es un buen día para mortificarse pensando en lo que hace falta. Te robara mucha energía necesaria.



RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Madera Yang, triangulas con Mono y Dragón, excelentes pronósticos para hoy.

Trabajo:

Si alguien te ofrece ayuda no dudes en aceptarla, es un día propicio para recibir todo el conocimiento que puedas.

Salud:

Medita, respira y deja que tu cuerpo fluya en ejercicios como yoga. Te darás cuenta que hoy estarás absorbiendo la energía más rápido que nunca.

Amor:

Si quieres decirle a una persona que quieres estar a su lado no pienses mucho y ponte a ello. Podrías llevarte una sorpresa y ser retribuido.

Dinero:

No te de miedo cobrarles dinero a personas que te deben, si lo necesitas es ideal que lo pidas, todo saldrá bien y la otra persona estará dispuesta a cooperar.

Consejo: Un líder no es quien supervisa y controla, un líder es quien guía.