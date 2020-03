Sagitario – Horóscopo del 01 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es lo aventurero. Le gusta viajar y conocer el mundo así sea de mochilero, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Amor: Tus amigos son tu pilar el dia de hoy, no dudes en estar con ellos. Puede que un amigo este pasando por un mal momento, apóyalo y dale todo tu amor.

Dinero: Te cuesta concentrarte y eso se ve enfocado en tu rendimiento. Trata de ver las cosas positivas de tu alrededor.

Salud: Haz actividades que te hagan sentir en paz y alegre. Es lo mejor para comenzar tu día.

Consejo: A veces las emociones nos hacen una mala jugada, no dejes que te dominen.



RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Agua Yin, debes tener en cuenta lo que le dices a las personas.

Trabajo:

No actúes impulsivamente, podrías sentir la necesidad de hacer algún comentario que resultara fuera de lugar y no corresponderá con lo que predicas.

Salud:

Estarás sintiendo una carga pesada el día de hoy, te hará parecer muy antipático/a y dirás cosas que no quieres. Puedes contrarrestar el peso haciendo ejercicios de meditación.

Amor:

No es recomendable estar en pareja, dense un tiempo para pasar a solas y extrañarse.

Dinero:

El dinero no es todo lo que importa. Evita malentendidos con los demás por temas monetarios.

Consejo: La paz viene de dentro. No lo busques fuera.