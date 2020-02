Sagitario – Horóscopo de 29 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Amor: Debes poner los dos pies en la tierra en cuanto al amor, no puedes pensar que jamás te llegará, si lo hará. Ten confianza en el destino.

Dinero: Estas muy estable el día de hoy, necesitarías un consejo de alguien más sabio que tú. No dudes en escucharlo.

Salud: Es un buen día para hacer actividades que jamás pensaste. Nunca sabes que encontraras ahí.

Consejo: No hay que dudar ni por un segundo, si tienes en mente algo ¡materialízalo!

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Agua Yang, dedícate a hacer las bases de tu futuro.

Trabajo:

Si quieres que tus proyectos se materialicen debes reunirte con las personas adecuadas para ello. Ve en tus contactos quienes son los más adecuados.

Salud:

Hoy conéctate con tu ser interior, orar y pedir al destino que te oriente será una actividad muy enriquecedora.

Amor:

Planea un viaje de descanso con tu pareja o amigos, es importante que cambies de ambiente para que refresques tu vida.

Dinero:

Puedes encontrar inspiración para empezar a formar tu proyecto en historias de otros. Leer autobiografías o ver documentales funciona.

Consejo: Lo que piensas, lo serás. Lo que sientas, lo atraerás. Lo que imagines, lo crearás.