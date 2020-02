Sagitario – Horóscopo de 28 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es lo aventurero. Le gusta viajar y conocer el mundo así sea de mochilero, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Amor: Los pequeños detalles son vitaminas para tu relación, y aviva la llama del amor, ten presente tu relación.

Dinero: Se acercan oportunidades para trabajar la benevolencia, no las desaproveches el universo te lo va a multiplicar.

Salud: Disfruta de las bendiciones que tienes, cuenta tus dones y el universo te llenara de salud.

Consejo: La gratitud de poder ayudar a otros, es la mejor recompensa para tu ser.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Metal Yin, direccionas con el Buey. Tienes diversos elementos influyendo en ti.

Trabajo:

Aprovecha el día para adelantar tareas pendientes, te sentirás productivo y ágil al cumplir con tus obligaciones.

Salud:

Lo primordial para el día de hoy es cultivar tu conocimiento, la sabiduría es algo que está potencializándote en ti. Es buena idea asistir a seminarios o cursos.

Amor:

No hay alteraciones en tus relaciones personales, pueden mantenerse estables. Sin embargo, no hay que tomar decisiones que conlleven a formalizar, como matrimonios o compromisos.

Dinero:

Puedes usar la energía del día para pedir préstamos o ayuda a alguien para que te guie en el área financiera.

Consejo: Mantén tu día activado, no dejes que contratiempos te quiten energía.