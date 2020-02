Sagitario – Horóscopo de 26 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Amor: Deja de decir que el amor no es para ti, ¡llegará!, y te sorprenderá de todo lo bueno que trae consigo.

Dinero: Si quieres un cambio ejecútalo hoy mismo, no dudes más en si será positivo o negativo. Tu instinto es el mejor predictor.

Salud: Realizar meditaciones que te ayuden a encontrarte y darte cuenta de lo buena que es tu vida será un gran ejercicio para hoy.

Consejo: Cambiar tu rutina, hacer las cosas de manera diferente te abrirá los ojos a cosas que eran invisibles.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Tierra Yin, estas conectado directamente con el Cerdo. ¡Aprovéchalo!

Trabajo:

El elemento Agua se relaciona con la sabiduría. Tus conocimientos serán apreciados el día de hoy.

Salud:

Practica deportes en el agua o que se caractericen en dejar fluir el cuerpo y la mente.

Amor:

Si quieres cambiar algo en ti es el momento esencial para hacerlo. Todos los cambios que vengan serán positivos.

Dinero:

Puede que hoy salgas de alguna deuda o te paguen algo que te debían. Acéptalo con amabilidad.

Consejo: Lee un libro y nutre tu mente, tendrás tu concentración muy agudizada.