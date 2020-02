Sagitario – Horóscopo de 24 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Amor: Practica la escucha, no preguntes lo que sabes que no es hora de preguntar. La confianza se construye con el tiempo.

Dinero: Sigue esforzándote en aquello que de verdad deseas. No te desanimes, con tu perseverancia lo que quieres está muy cerca

Salud: Es importante que actives tu lado espiritual con ejercicios de meditación o relajación, reducirá la tensión que estas sintiendo.

Consejo: Refuerza tu confianza, necesitas hacer actividades que te recuerden quien eres.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Fuego Yin, controla tus impulsos y notaras un cambio en tu interior.

Trabajo:

Evita involucrarte en malentendidos o inconvenientes en tu espacio laboral. Te podrías sentir algo impotente.

Salud:

Es importante recurrir a actividades relajantes o con la familia si estas bajo de ánimos. Busca compañía, no te aísles.

Amor:

Evadir situaciones que no tienen remedio o que suceden por algo sin sentido es la mejor decisión que puedes tomar el día de hoy.

Dinero:

Utiliza tu dinero sabiamente. No es recomendable tomar decisiones importantes.

Consejo: Alimenta tu cuerpo y tu mente que se encarguen de brindarte sentimientos de tranquilidad.