Sagitario – Horóscopo de 18 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es lo aventurero. Le gusta viajar y conocer el mundo así sea de mochilero, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Amor: Estas pensando ligar con alguien donde la diferencia de edad es notable.

Dinero: Tu área del dinero esta muy congestionado, entonces o puedes ganar mucho o puedes perder mucho.

Salud: El día de hoy sentirás mucha tensión.

Consejo: Se precavido, te estas arriesgando mucho.



RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Metal Yin, te espera una lucha constante contra tu ego y tu falta de amabilidad.

Trabajo:

Las ideas de los demás son tan importantes como las tuyas. Las personas con aires de superioridad no generan confianza, trata de cambiar esa actitud.

Salud:

Es importante controlar instintos sexuales el dia de hoy, ya que tienen gran influencia en ti. No te dejaran tomar las decisiones correctas. Puede tratarse de abusos.

Amor:

No caigas en situaciones incómodas. A veces tiendes a ser muy agresivo al hablar y la otra persona siente miedo por lo que pueda ocurrir. Las cosas se pueden tornar graves.

Dinero:

No es un dia para cosas materiales. Evita toda clase de contacto con bancos o grandes sumas de dinero.

Consejo: Es un día excelente para alimentarse espiritualmente. Puedes iniciar algo nuevo.