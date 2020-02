Sagitario – Horóscopo de 17 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Amor: Tu hogar se siente un aire incomodo, es como que viejos malentendido no aclarados estuviesen emergiendo nuevamente.

Dinero: Un nuevo impulso en positivo en esta área te hace ser asertivo.

: Problemas con la garganta.

Consejo: Aprovecha las oportunidades.



RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Metal Geng, estas propenso a sufrir inconvenientes. Mantén tu dia en orden.

Trabajo:

Dia importante para planificar reuniones y juntas de trabajo, para generar ideas y estrategias.

Salud:

Evita actividades de riesgo o inclinadas a caídas. Visitar al médico no es buena opción el dia de hoy, ni tampoco visitar a algún pariente enfermo.

Amor:

Acepta la ayuda de quienes la están ofreciendo. Como el Metal está presente en el día es probable que el egoísmo esté presente.

Dinero:

No firmes ningún contrato hoy. No trae buenos resultados y te cargaras de estrés innecesario.

Consejo: Las actividades rutinarias a veces son necesarias para reestablecer tu día.