Sagitario – Horóscopo de 12 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es lo aventurero. Le gusta viajar y conocer el mundo así sea de mochilero, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Amor: Tu eres de lo que no te cuesta mucho cambiar de pareja, si no comprende tu nuevo yo, seguro que montaras tienda aparte.

Dinero: Sigues innovando dentro de lo tradicional, raro no, pero muy acertado.

Salud: Tanta critica hace que te duela la cabeza.

Consejo: No le tienes miedo a nada.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Madera Yin, contrólate del impulso y cuídate de los excesos.

Trabajo:

No es un dia para organizar alguna de reunión de trabajo, ni firmar contratos. Espera a que sea un dia Mono o Dragón para mejores resultados.

Salud:

Trata de que nada te afecte emocionalmente hoy, debido a que estas propenso a no poder enfrentar los problemas. Además, evita los abusos de sustancias ya que empeorarían las cosas. Recomendable leer un libro, alimentar la mente.

Amor:

Cuidado con una declaración de amor a alguien que no te corresponde, podrías generar caos a tu alrededor. A veces es mejor dejar que el universo fluya. Apóyate en las figuras femeninas, serán de gran ayuda para tu crecimiento personal.

Dinero:

Si te deben dinero espera a un dia mejor para cobrarlo, pues podría crear enfrentamientos innecesarios. Invertir no es buena idea, ¡guárdalo!

Consejo: ¡No hacer nada, a veces, puede hacer mucho!