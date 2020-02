Sagitario – Horóscopo de 11 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es lo aventurero. Le gusta viajar y conocer el mundo así sea de mochilero, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Amor: Estas explosivo e inestable y lo la agarras con todo él se te atraviese.

Dinero: Gracias a dios, en esta área, tu empuje y manera agresiva te da muy buenos resultados.

Salud: Cuida el azúcar.

Consejo: Mañana será otro día.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Madera yang, tu sabiduría y necesidad de investigar estarán a flor de piel.

Trabajo:

Habrá grandes posibilidades de viajar o tendrás ofertas de trabajo, analízalas y no las descartes ya que podrán traerte grandes oportunidades.

Salud:

Hoy es muy buen día para deshacerte de hábitos negativos, toma la iniciativa de destruir viejos patrones que ya no coinciden contigo.

Amor:

Estas triangulando con el signo del día, así que aprovecha para comunicar de manera efectiva tus sentimientos, no titubees.

Dinero:

Buen día para desprenderte de esas inversiones que no te dejan pasar al siguiente nivel, aprovecha la claridad mental de hoy para salir de pasivos.

Consejo: Estarás innovador y positivo, usa esa energía sin titubear para crear grandes cosas.