Sagitario – Horóscopo de 9 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es lo aventurero. Le gusta viajar y conocer el mundo así sea de mochilero, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Amor: Tu pareja se ha vuelto impredecible para ti, tanto que a veces te gustaría cambiarlo y hasta has mirado para los lados a ver si por casualidad te sale algo mejor.

Dinero: Aunque Júpiter se encuentra en tu zona del dinero los últimos años ha sido de cambios fuertes y drásticos, te recomiendo ahorrar, porque los cambios aun no paran.

Salud: El clima puede afectar tu voz, trata de tomar cosas calientes.

Consejo: Es mejor pájaro en mano que cien volando.



RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Agua, debes de ser cuidadoso, hoy es un día de choque para la Rata es decir que debes cuidarte.

Trabajo:

Evita tomar juicios o decisiones el día de hoy, eres propenso a equivocarte.

Salud:

Estás propenso a lesiones, accidentes automovilísticos y problemas cardiacos, se cuidadoso y evita exponerte.

Amor:

Hoy estudiaste ayer que estaba lleno de altibajos se paciente, evita explotar tus emociones.

Dinero:

Evita prestar dinero el día de hoy no es un buen día, no gastes en cosas innecesarias.

Consejo: Hoy te encuentras el día de choque rata, sé muy cuidadoso al manejar no te expongas, mañana será un mejor día.