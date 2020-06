Piscis – Horóscopo del 9 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

No te exijas ni exijas tanto a las personas con las que compartes tu día a día, no hagas más complejas las situaciones de lo que son. Ten calma, cada uno tiene sus ritmos y tiempos, si no coinciden con los tuyos o te molestan, te toca a ti hacerte cargo no a ellos.

Dinero:

Comparte lo que tienes con los tuyos, cuando lo haces de corazón es mostrarle al universo cuán agradecido estás y lo que se convierten en regalos para otros son los regalos que el universo te envía siempre.

Salud:

Debes buscar con quien hablar, es muy importante que expreses todo eso que sientes y ponerlo en palabras para que no te llenes de amargura, crees que nadie puede entender lo que llevas dentro y siempre habrá alguien, solo pon atención.

Consejo:

Si requieres guía, un paso a paso para salir de cualquier situación: pídela. El universo te responde a través de un sueño, de una palabra que escuches o de una idea, hasta un olor te llevara a donde lo requieras.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.



Diario:

Hoy en día de Cabra de Agua Yin, te encuentras Triangulando en día de Remover, ideal para remover energías y cerrar ciclos, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

La energía va a estar apoyándote y eso hará que te sientas muy tranquilo este día, no dejes que circunstancias difíciles te arruinen el día, sentirás que las personas te agotan, pero debes mantenerte optimista.

Salud:

Los alimentos verdes te darán mucha energía para comenzar el día, puedes preparar un batido de frutas o vegetales que te aportan fibra y vitaminas esenciales. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Excelente día para compartir en pareja. Todo el amor que tengan será bien recibido, aprovechen para sentirse dichosos y felices por estar juntos.

Dinero:

Tienes energías positivas que aportan en el ámbito económico, la abundancia es protagonista hoy y es posible que encuentres la forma de recibir algo extra.

Consejo: Rodéate de personas que te hagan querer ser mejor persona, que te hagan sentir bien, te hagan reír, y recordar qué es lo importante en la vida. -Germany Kent.