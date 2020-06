Piscis – Horóscopo del 8 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Sabes muy bien que primero estás tú por encima de cualquier persona, labor o estudio, debes priorizarte, no te dejes para lo último, recuerda que el amor propio es fundamental, no puedes dar de lo que no tienes.

Dinero:

Aprovecha para conectar tus dones al merecimiento, sabes que eso te potencia y ayuda a salir de cualquier encrucijada que tengas en estos momentos a nivel financiero.

Salud:

No te descuides con tu alimentación y el ejercicio físico, es muy importante que puedas obtener ese equilibrio entre tus actividades y la alimentación, sabes que así tienes la energía suficiente para todo el día.

Consejo:

Sé tú mismo, no seas la versión de alguien más por realizar cambios para que otra persona esté contigo. Debes tener mucho cuidado, si los cambios son porque tú lo decides, perfecto, de no ser así… detente.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Agua Yang, te encuentras en Destrucción en día de Establecer, apropiado para sentar bases para el futuro, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Si necesitas mirar hacia atrás para reflexionar sobre a dónde te quieres dirigir puedes intentarlo hoy. La retrospección es fundamental.

Salud:

Cuida tu alimentación, habrá antojos que debes controlar. Debes saber el límite que tiene tu cuerpo a la comida no saludable. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

La confianza será frágil en tus relaciones personales, es posible que te sientas defraudado o desilusionado de alguien que quieres.

Dinero:

Estarás motivado más que todo por el amor y la felicidad que por el dinero, los inconvenientes se resolverán con tiempo, no tomes acción este día.

Consejo: “Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”. George Santayana.