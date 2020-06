Piscis – Horóscopo del 7 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Estás muy amigable y lleno de amor para dar, pero recuerda que también es importante tener aquellas conversaciones que evadimos. Así podrás establecer con tu pareja y amigos esos puntos de encuentro más honestos, donde todos muestran su esencias y saben que pueden ser vulnerables porque no serán atacados ni juzgados, eso es amor real.

Dinero:

Te has esforzado y por eso has llegado donde estás, todas tus decisiones te han traído hasta acá y sin duda verás los frutos de tu labor y dedicación, no temas. Todo está cubierto en correspondencia con lo que has hecho hasta hoy.

Salud:

Necesitas moverte, aprovecha que la música te conecta y te motive para tener espacios de bienestar. Música para meditar, para hacer ejercicio, para estudiar, para lo que necesites sabes cómo conectarte a través de ella, aprovéchala como herramienta.

Consejo:

Puedes estar un poco más emocional, y eso está bien. Es importante tener algún cambio que te haga replantear algunas cosas de tu vida y aprender a disfrutarla a cada instante.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Metal Yin, te encuentras en día Cerrado, es una energía difícil, que trae complicaciones. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

La energía del día puede ser un poco complicada, eso quiere decir que puede que las cosas no se den como quieres, tendrás que ser paciente e ir mas allá de las dificultades.

Salud:

Debes de tener cuidado, ya que la energía del día te va a hacer más propenso a accidentes o lesiones. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Estas haciendo cambios en tu vida, pero el cambio más importante es tu actitud, las personas Conejos son muy inteligentes, pero se deja derrumbar muy fácil, por esto aprovecha el día para trabajar en ti.

Dinero:

En este tema será muy diferente, ya que al mismo tiempo este día estará lleno de fortuna, así que aprovecha para generar los ingresos que deseas.

Consejo: El pasado ha quedado atrás, aprende de él. El futuro está por delante, prepararte para él. El presente está aquí, vívelo. -Thomas S. Monson.