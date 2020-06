Piscis – Horóscopo del 27 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

En cuanto al romance verás cómo esta energía se reactiva, aumenta el coqueteo y las oportunidades para enamorarte de nuevo estarán sobre la mesa. Solo debes tener claro qué quieres y ve por ello, a disfrutar el amor.

Dinero:

Es momento de servir, de apoyar a los que requieren de ti. Tienes muchos recursos disponibles y no solo económicamente así que aprovecha para compartir un poco de todo lo que se te ha otorgado.

Salud:

Es un día para centrarte en ti y en tu amor propio, de revisar qué está fallando y por qué algunas de las relaciones de tu entorno se están estancando, bríndate ese espacio para comprender y mejorar desde el fondo de tu ser.

Consejo:

Tienes un potencial que te cuesta reconocer, así que no temas y sueña en grande porque el universo es tu mejor amigo y aliado, así que no hay nada que perder.



CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Buey de Metal Yin, te encuentras en día de Peligro, la energía es muy inestable y volátil, procura tener cuidado el día de hoy. Ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Apégate a las actividades rutinarias si tienes que trabajar en este día, si de lo contrario tienes algo importante o especial procura ser muy cuidadoso con tus palabras y acciones.

Salud:

Debes de ser muy cuidadoso con tu cuerpo el día de hoy, la energía vuelve propenso a las personas Conejo de sufrir accidentes. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Te hará sentir muy bien recordar el pasado y entender que todas las personas, circunstancias o eventos, positivas o negativas te han hecho evolucionar a lo que eres hoy en día.

Dinero:

No es un buen día para invertir porque los resultados serán negativos, sin embargo, si es un buen día para pedir ayuda para salir de problemas financieros, no recurras a entidades financieras.

Consejo: Las personas Conejo son co creadores de naturaleza, todo lo que te propongas lo lograras, pero deberás ganar la batalla en tu cabeza.