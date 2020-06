Piscis – Horóscopo del 26 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

No te exijas tanto, eso te desgasta más, deja que todo sea como debe ser sin poner tanta resistencia. Acepta tu sombra y tu luz, integrarlas en una sola esencia y avanza, no es momento de vivir enojado por lo que aún no tienes, calma amor propio primero lo otro llega por correspondencia.

Dinero:

Si piensas más en lo que no tienes estarás vibrando en escasez la correspondencia está en agradecer lo que tienes, el resto irá llegando cuando deba llegar. Es un día para reconciliarse con el dinero y no verlo como algo malo, en este mundo es el primer paso para ser próspero.

Salud:

Se requiere de voluntad para hacer que la salud cada vez sea mejor y de siempre estar habitando el cuerpo que tienes, habitarlo es darte cuenta de su existencia, de cada órgano, piel, músculos, huesos, cabello, etc.

Consejo:

Sé amoroso contigo mismo, muchas veces predicas amor por otros y no te amas, aprovecha que tienes al sol y conecta tu energía con él, para que te provea de energía vital y así tomar consciencia que el amor comienza en ti.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Rata de Metal Yang, te encuentras en día de Destrucción, es una energía complicada y no promueve buenos resultados. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Sé cauteloso sobre con quién compartes la información de tu trabajo. Cumple con tus responsabilidades sin alardear.

Salud:

Es un excelente día para comenzar actividades físicas ya que promueve los comienzos suaves, las rutinas en casa han incrementado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si te encuentras interesado en alguien, pero aun esa persona no lo sabe, hoy es un buen día para hablarle, busca encontrar unos temas en común.

Dinero:

Puedes buscar formas de como ser mas ordenado financieramente, no gastes tu dinero en antojos diarios, el orden creará un puente en los propósitos financieros que tienes en este año

Consejo: Para poder crear comunicaciones asertivas intenta eliminar la censura de tu vocabulario, así atraerás personas genuinamente interesadas en lo que dices.