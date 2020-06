Piscis – Horóscopo del 25 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Buscar la aprobación en tu pareja o en tu familia para avanzar no es lo que requieres, una cosa es pedir una opinión, otra muy distinta esperar a que te digan si está bien o no para realizar lo que desees, eso tiene mucho que ver con el amor propio.

Dinero:

Cuídate de compras impulsivas, no es el momento para hacerlas y seguro te vas a arrepentir, es mejor hacer una inversión como remodelar algo en tu casa y que en verdad será de gran beneficio para todos.

Salud:

Ocúpate hoy de ti, busca momentos de descanso a solas, desconéctate de tu labor para relajarte y meditar, hacer ejercicios de estiramiento y alimentarte tomando consciencia de que el alimento te ayuda para elevar tu energía vital.

Consejo:

Mira todos los pasos que has dado hasta ahora, lo lejos que has llegado y en quién te has convertido; si vas a volver al pasado que solo sea para traer lo bueno que hay en ti.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Tierra Yin, te encuentras Triangulando en día de Inicio, es un día para realizar comienzos suaves y actividades rutinarias. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Es un excelente día para que puedas dar pie a proyectos nuevos, la gente se encontrara a la espera de tus decisiones o acciones que vas a tomar para conseguir algo nuevo.

Salud:

Actividades relacionadas con la madera serán el medio para la canalización de tu creatividad y concentración. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es un excelente día para orar o meditar, si eres una persona que lo practica invita a un pariente o alguien querido que quieras que te acompañe, de lo contrario puedes unirte a alguien que practique esas disciplinas.

Dinero:

La energía del día no promueve buenos resultados económicos, lo mejor será ser cuidadoso y esperar un mejor día, procura ser cuidadoso con tus gastos.

Consejo: “Lo opuesto al odio no es la tranquilidad, es la empatía” -Mehmet Oz.