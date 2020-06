Piscis – Horóscopo del 24 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Hoy, desde lo que has aprendido, puedes brindarle una mano a alguien que la necesita, ser canal de desahogo para un amigo que necesita apoyo. No solo tú has sentido una avalancha de emociones, así que ¿por qué no pasarla con tus seres queridos? Verás que ayudar te brindará más a ti mismo de lo que esperas.

Dinero:

A veces te cuesta dar pasos grandes porque te gusta lo seguro, pero sabes que cuando tomas riesgos siguiendo tu gran intuición nada sale mal, tu propia vida es ejemplo de eso. Así que si necesitas un testimonio, revisa tu propia historia y tendrás toda la motivación que necesitas.

Salud:

No dejes de activar tu cuerpo, aunque sea un día en el que la pereza reina, tu voluntad es un ejemplo y no puedes perderla en estos momentos, que necesitas una fuga para expresar todas tus emociones y sentimientos, necesitas esa energía extra que te brinda el deporte.

Consejo:

Los ritmos de todas las personas son diferentes, pero Dios mío, cuando encuentras una persona que sabe ir a tu mismo ritmo no la quieres soltar nunca. Así que cuidado con poner a las personas en pedestales que no corresponden, son humanos como todos, solo que vibran igual que tú.



CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, te encuentras en combinación Doble en día Estable, ideal para sentar las bases del futuro y garantizar el largo plazo. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

No dejes que las preocupaciones del pasado y del presente te afecten en este día, puesto que la energía te ayuda para que puedas sentar las bases del futuro, busca un lugar donde te puedas concentrar.

Salud:

Actividades como la pintura y trabajar con colores te ayudarán a mantenerte enfocado el día de hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tu energía te tornara a ser un mediador y si asumes este papel con la intención de ayudar a las otras personas a salir de problemas o conflictos serás beneficiado.

Dinero:

Asumir actitudes representadas por el elemento Metal, como el orden y la estructuración en tus finanzas te ayudarán a alcanzar todas las metas que te has propuesto.

Consejo: Serás la calma para la tormenta de algunas personas.