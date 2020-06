Piscis – Horóscopo del 23 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Es un buen día para que lleves la atención a las cosas que te hacen feliz, a eso que te genera bienestar y que te lleva a tu lugar seguro. Has estado emocional y reflexivo los últimos días, así que darte un par de gustos de enraizar de nuevo y te dará el empujón que necesitas.

Dinero:

Muchas veces crees que tienes metas muy difíciles de alcanzar, pero realmente no es así, el universo es infinito ¿por qué tus sueños deben tener un límite? No temas, si sabes que estás conectando con tu propósito ve por ello sin dudas.

Salud:

Es un día para dejar a un lado los conflictos, incluso con esas personas que no tienes muchas ganas de hacerlo. Pero lo que pasa es que si hoy no te enfocas en tu paz, restarás energía a lo realmente importante y acabarás el día tan cansado que no podrás hacer todo lo que tenías planeado.

Consejo:

Baja la velocidad y los afanes, lo peor de las expectativas es que casi nunca se cumplen, pero las frustraciones que traen son difíciles de olvidar, así que suelta el control y permite que las cosas sucedan como corresponde.



CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Fuego Yin, te encuentras en Choque en día de Balance, es apropiado para buscar resultados favorables, sin embargo, la energía estará un poco dispersa. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

No regales tu confianza a quien no se lo merezca, tu trabajo es lo suficientemente importante como para que le confíes tus conocimientos e ideas a cualquiera.

Salud:

Intenta no exponerte el día de hoy ya que eres más propenso a accidentes y a lesiones. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Te sentirás un poco a la defensiva, no permitas que dañe tus relaciones interpersonales por reacciones que no te representan, cuida tus palabras y cómo las dices para así evitar situaciones incómodas.

Dinero:

Al estar en Choque, puedes ser más vulnerable emocionalmente, y tu cabeza te puede jugar una mala pasada, haciéndote gastar el dinero que no deberías.

Consejo: Si el plan no funciona, cambia la estrategia, pero no la meta.