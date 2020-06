Piscis – Horóscopo del 22 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

No dejes que el orgullo te gane, con la energía la semana pasada viste cómo tu orgullo te ha causado malas pasadas, así que es momento de comenzar a corregir esas actitudes que al final solo alejan a quienes quieres y te causan daño a ti.

Dinero:

No siempre tienes la razón y por eso debes ser humilde con el conocimiento que tienes, tanto para compartirlo como al recibir observaciones sobre tu trabajo, verás que desde ese rol se aprende mucho más.

Salud:

La energía del eclipse te está invitando a tomar un descanso, a no agotar tu cuerpo porque lo llevas al límite todo el tiempo. Como dicen, del afán no queda si no el cansancio, así que haz una pausa, respira y descansa. Debes reponerse.

Consejo:

No dejes que las emociones decidan por ti, necesitas darle un poco más de protagonismo a la razón en este día. Ya sabes que pasa cuando te dejas llevar por las emociones del momento, no siempre hay buenos resultados, así que piensa las cosas un poco más antes de actuar.



CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Mono de Fuego Yang, te encuentras en día Lleno, la energía de este día promueve la abundancia, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Es un excelente día para comenzar la semana, el día estará lleno de oportunidades, pero lo más importante es que te encontrarás lleno de ideas para salir de situaciones adversas.

Salud:

Es un excelente día para comenzar actividades físicas. Las rutinas en casa han incrementado, infórmate para poder escoger tu preferida. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si te encuentras interesado en alguien, pero aun esa persona no lo sabe, hoy es un buen día para hablarle, busca encontrar unos temas en común y crear vínculos.

Dinero:

Es un excelente día para asumir una nueva actitud financiera, si hay alguna costumbre o maña que tengas con tus finanzas que no te guste, hoy es un buen día para salir de ella.

Consejo: La clave para tu éxito en este año de la Rata es la astucia y la planificación, contempla todos los escenarios posibles antes de una decisión.