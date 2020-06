Piscis – Horóscopo del 21 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Recibe el amor que el universo te quiere brindar, pero si tienes las puertas cerradas todo el tiempo cómo quieres que la gente se abra contigo. Eres de extremos, o expresas demasiado o te lo guardas todo, encuentra el punto medio en el que recibes y das amor. Así nada te falta.

Dinero:

Es un día de bendecir y agradecer todo lo que está presente en tu vida, el alimento que se sirve en tu mesa, el cuerpo que te permite la vida, los seres que te dan su compañía y afecto, el aire que puedes respirar. ¿Necesitas mayor riqueza?

Salud:

Tienes una gran conexión con tu cuerpo, es importante que expandas cómo lograste llegar a ese punto con las personas que amas. Todos necesitan un poco de esa dosis que entrelaza el alma con el cuerpo.

Consejo:

Es un día para disfrutar, para habitar tu cuerpo con dicha y plenitud, haz todo eso que te permite disfrutar la vida, no lo minimices, ve con todo y vive el momento presente.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Madera Yin, te encuentras Triangulando en día de Remover, es una energía óptima para meditar, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

No te apresures este día, toma las cosas con calma, la energía del día puede hacer que las situaciones se compliquen fácilmente y se conviertan en problemas intolerables.

Salud:

Te sentirás muy motivado, aprovéchalo para hacer ejercicio y dedicarte tiempo en tu cuidado personal, un spa en casa puede ser la solución. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tendrás que ser paciente con las emociones de las demás personas porque se pueden encontrar en situaciones difíciles y los llevaran a reaccionar de maneras erróneas.

Dinero:

No es un buen día para que toques tu bolsillo, lo mejor que puede hacer este día, es realizar el ejercicio de la visualización, sobre cómo te encontrarás en el futuro.

Consejo: La felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos sino de lo que somos.