Piscis – Horóscopo del 20 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Vas y vienes como una hoja con el viento, debes decidir qué quieres en tu vida. ¿Quieres una relación seria o no? No puedes seguir ilusionando personas solo por no saberlo, por tu bienestar es importante que dejes de poner atención y energía en situaciones que no la requieren pero que aún así las creas constantemente.

Dinero:

Se visualiza y se materializa todo aquello por lo que has trabajado con dedicación, sentirás que todo encaja a la perfección, que es una cadena infinita de fortuna y éxito. Aprovecha este momento para agradecer y reconocer todo lo que siempre has sido y que siempre habita en ti: la plenitud.

Salud:

Continúa enfocando tu energía en ti, activando tu cuerpo y alimentándote bien, has visto el beneficio que trae y ahora no hay forma que lo abandones. No dejes que la pereza te venza, has logrado una voluntad que es ejemplo para quienes te rodean.

Consejo:

Debes vivir tu vida un día a la vez, y es importante que aprendas que cada día es nuevo, no la continuación del anterior. Cada día trae nuevas personas, nuevas oportunidades y experiencias, así que no es una cadena, son momentos independientes.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Madera Yang, te encuentras en Destrucción en día de Establecer, apropiado para sentar bases para el futuro, sin embargo, no es el más propicio. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Intenta pensar menos en tu pasado, para que puedas concentrarte en tu presente y poder concluir todas tus responsabilidades creando un mejor futuro.

Salud:

Cuida tu alimentación, habrá antojos que debes controlar o podrán afectar seriamente en el futuro. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy puedes tender a caer en situaciones desafortunadas del pasado que harán que tu mismo te llenes de miedo por heridas que no sanaste, no te dejes atrapar en esto, convérsalo.

Dinero:

Usa tu astucia para atrapar el dinero o los proyectos que deseas, ten presente que el orden y la disciplina será la clave este año para la resolución de tus metas financieras.

Consejo: Hoy te puedes encontrar un poco temperamental y acelerado, cuida tus palabras porque puedes enredarte en problemas innecesarios.