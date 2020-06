Piscis – Horóscopo del 19 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Si estás en proceso de una nueva relación romántica es mejor que tomes todo con calma, no sobra esperar para conocer realmente quién es el otro y lo que realmente estás sintiendo, no se tiene pareja para alejar la soledad.

Dinero:

Estás perdiendo la confianza en tu socio. Lo mejor es que hablen para encontrar la mejor solución, no pienses solo en juzgar y suponer, muchas veces esos juicios son lo que nublan la razón y hacen hablar de más.

Salud:

Aprovecha hoy para descansar de todo, absolutamente todo, pensamiento, palabra y acción. Hoy relájate, escucha música, aliméntate bien, saca tiempo para ti en soledad y disfrutar de ser quien eres.

Consejo:

Ten muy presente que eres creativo y recursivo siempre y cuando no entres a cuestionarlo todo, a buscar el pero más sencillo y pegarte de ello para no hacer lo que te gusta, así te conviertes en víctima y restas poder a tus dones.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Agua Yin, te encuentras en día Cerrado, la energía de este día es bastante inmóvil y no promueve buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

La energía puede encontrarse inmóvil y poco prometedora, lo mejor es que no forces mucho las cosas para que no se compliquen las cosas.

Salud:

No es un buen día para exponerte puesto que los riesgos se pueden convertir en accidentes para ti. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No caigas en chismes o rumores sin fundamentos, antes de compartirlo piensa si es del todo verdad y a quién le afecta.

Dinero:

No es un buen momento para que negocies o trates de convencer a alguien de tus ideas, simplemente la comunicación no fluirá como regularmente lo hace. Espera a un día mejor.

Consejo: Una vez tomas una decisión, el universo entero conspira para hacer que ocurra. -Ralph Waldo Emerson.