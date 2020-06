Piscis – Horóscopo del 17 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

No hay que estar buscando la validación en los otros, tú eres el único responsable de hacerlo, si no te valoras por más que lo digan los otros siempre tendrás la duda de si es verdad o mentira.

Dinero:

Trabaja en equipo, así conoces a tus compañeros de labor (no necesariamente para que sean tus amigos, pero si se convierten en amigos mejor) pueden ayudarse para que los proyectos que tienen obtengan los mejores resultados, los grupos se potencian cuando no hay celos ni intrigas de por medio.

Salud:

Como muchas veces tiendes a los extremos es mejor que cuides tu alimentación, puedes ser vegano, vegetariano, omnívoro, lo que desees, siempre y cuando tengas una asesoría, pues pasas de una a otra forma de alimentarte sin preparación y tu cuerpo se resiente.

Consejo:

Todo lo quieres entender, comprender y desmenuzar, no dejas que la magia exista, no permites que el universo te sorprenda, eso sucede cuando permites que tu razón se interponga, doblegue la intuición y la conexión con tu Divinidad.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Metal Yin, te encuentras liderando la energía en día de Recibir, promueve retornos y recompensas esperadas, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Puedes ayudar a alguien que lo necesite, se te dará muy bien provocar cambios positivos en los demás si te lo propones, lo mas seguro es que las demás personas estén a la espera de tu ayuda.

Salud:

Práctica algún ejercicio que te haga más flexible, los estiramientos en el yoga pueden ayudarte mucho. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tus sentimientos son tu guía, te dejarás llevar por ellos y el recibimiento de vuelta será extraordinario. Vívelo.

Dinero:

Tienes muchas capacidades para instruirte y educarte sobre temas, así casi nunca fallarás en tus decisiones. Quien se prepara, reduce los errores.

Consejo: A lucha y suda la suerte le ayuda.