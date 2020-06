Piscis – Horóscopo del 16 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Ten mucho cuidado hoy en la forma en que te comunicas, alguna persona de tu entorno familiar te busca para que le apoyes, palabras amorosas y generosas es lo único malo que debes transmitir, sin juzgar ni culpar.

Dinero:

Procura no controlar lo que sucede en tu labor quieres saberlo todo, concéntrate en tus funciones, cada uno se debe hacer responsable por lo que hace, así puedes prestar más atención a desarrollar tu labor.

Salud:

Busca ese espacio donde encuentras la calma y la alegría de vivir, no es necesario hacer grandes cosas, escoge un lugar tranquilo enciende una vela, dispersa en la habitación un aroma que te gusta, una amatista y cierra los ojos, conéctate con tu ser y descansa.

Consejo:

Tu percepción está hoy en un nivel alto, reconócela para que aprendas a visualizar lo que requieres, es un don maravilloso lo puedes utilizar para ti o para las personas que lo requieran, el universo se encarga de guiarte.



CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Metal Yang, te encuentras en combinación Direccional en día de Éxito, es el día más propicio, con retornos más abundantes, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

La energía del día se presta para que puedas comenzar un proyecto que sea retador y pueda poner a prueba tu destreza profesional, no le tengas miedo al desafío.

Salud:

Es un excelente día para comenzar actividades físicas como yoga o ejercicios como bodycombat. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si te encuentras interesado en alguien, pero aun esa persona no lo sabe, hoy es un buen día para hablarle, busca encontrar unos temas en común porque es un excelente día para romper el hielo.

Dinero:

Es un excelente día para realizar transacciones financieras, procura mantenerte bien informado sobre cómo utilizar tu dinero en estos tiempos de incertidumbre.

Consejo: Apóyate en la energía de los hombre cercanos si te encuentras envuelto en algún problema.