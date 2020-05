Piscis – Horóscopo del 7 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Eres compasivo por naturaleza y te conectas fácil con las personas, te entregas demasiado y esperas la misma entrega del otro, no pongas expectativas en tus relaciones de amistad o pareja, siempre te van a defraudar.

Dinero:

No entres en conflictos innecesarios, conoce tu potencial y ponlo a tu favor, sabes el poder que tienes para materializar, cuando deseas desde la prosperidad y el merecimiento, lo obtienes.

Salud:

Tu salud emocional es muy importante, el valor está dentro de ti, no te entregues al sufrimiento, responde al universo en gratitud, la tristeza o la melancolía minan tu fuerza vital, se quien quieres ser y se feliz.

Consejo:

Vive y se feliz, no es tan complejo, no caigas en el juego del “yo tan sufrido”, el universo todo lo entregó para que tu hagas de lo que tienes lo mejor.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Perro de Metal Yang, te encuentras en combinación Doble en día de Inicio, promueve los comienzos suaves, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Se cauteloso sobre con quien compartes la información de tu trabajo. Cumple con tus responsabilidades sin alardearlo.

Salud:

Si comienzas a realizar ejercicio el día de hoy será mucho mejor para u cuerpo en especial si también trabajas tu mente. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es un excelente día para reavivar tu relación, demuestra todo tu amor con tu pareja o algún familiar realizando un plan que ambos puedan disfrutar y los una aún mas.

Dinero:

Es un excelente día para realizar inversiones o movimientos de dinero, pero tienes que ser muy sabio e intuitivo como solo tu sabes serlo.

Consejo: La pasión por lo que haces te hará entender que tus límites son mentales.