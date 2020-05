Piscis – Horóscopo del 6 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Aprende cómo recibes el amor, tu pareja no puede adivinar todo lo que quieres ni cómo lo quieres, tienes que decirle, guiarlo para que sepa qué requieres para sentirte amado. Y hazlo de forma inversa, pregúntale qué requiere para sentirse amado y valorado.

Dinero:

Es importante que si te sientes indeciso revises cómo asesorarte para tomar decisiones, Urano en tu casa del dinero, haciendo cuadratura con Saturno te invita a eso. Tu éxito es seguro en la medida que sepas potenciar tus dones y usarlos para el bienestar de todos.

Salud:

En este tema eres de extremos o te exiges demasiado o te dejas en el último plano, debes encontrar un equilibrio. En cualquiera de los dos casos tu cuerpo se resiente, si vas a comenzar a hacer ejercicio, debes ir poco a poco y si debes mermar hazlo con cautela, no pases drásticamente al sedentarismo. El justo medio.

Consejo:

Mientras se mantenga la cuadratura entre Venus y Neptuno, que está en tu signo, debes procurar hablar con alguien sobre tus emociones más fuertes para no dejarte agobiar y verlas desde otra perspectiva. Estás sintiendo un poco más de lo normal, lo que es bastante para ti, no debes hacerlo solo.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Tierra Yin, te encuentras en un día Estable, este día promueve continuidad e induce resultados duraderos, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

No regales tu confianza a quien no se lo merezca, tu trabajo es lo suficientemente importante como para que le confíes tus conocimientos a cualquiera.

Salud:

Intenta no exponerte el día de hoy ya que eres mas propenso a accidentes y a lesiones. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Te sentirás un poco a la defensiva, no permitas que dañe tus relaciones interpersonales.

Dinero:

Al estar en Choque, puedes ser mas vulnerable emocionalmente, y tu cabeza te puede jugar una mala pasada, haciéndote gasta el dinero que no deberías.

Consejo: Si el plan no funciona, cambia el plan, pero no la meta.