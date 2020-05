Piscis – Horóscopo del 30 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Un encuentro con una persona que te atrae mucho te hará sentir que el corazón palpita de nuevo, no comiences a buscar peros, lo que debes hacer es disfrutar del momento.

Dinero:

Podrás expresar de forma más tranquila tus ideas en tu labor, serás escuchado y la seguridad de tus palabras les dará la certeza para implementar nuevas estrategias para mejorar la calidad de tus compañeros de labor.

Salud:

Realiza caminatas, ojalá en partes donde puedas estar en contacto con la naturaleza, saca todas aquella emociones de miedo o pánico que no te dejan avanzar para poder seguir disfrutando del día.

Consejo:

Recuerda que en vez de preocuparte es mejor que te ocupes en el momento que surja algún inconveniente, la anticipación prepara nuestra mente para que sucedan.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Agua Yin, te encuentras en Choque en día Estable, apropiado para ejecutar actividades a largo plazo, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovechar tu día.

Trabajo:

Te encuentras en un día con una energía que te puede afectar mucho con las otras personas, tu información y conocimiento es importante, se cuidadoso con quien lo compartes.

Salud:

La energía del día te vuelve más propenso a accidentes o choques, debes de tener mucha precaución en este día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tus pensamientos te pueden traicionar el día de hoy y llevarte a lastimar sin intención a personas que quieres porque te puede tornar agresivo. Pensar y respirar antes de hablar te puede sacar de un problema.

Dinero:

Aunque la energía del día sea sumamente propicia para realizar actividades financieras, podrías salir perdiendo porque te encontrarás nublado en tus emociones, lo mejor es esperar un mejor día.

Consejo: No entregues las cosas por hecho, puede verte involucrada en problemas por precipitarse y no medir las consecuencias.