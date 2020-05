Piscis – Horóscopo del 29 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

El amor no es esquivo, la única persona responsable de no tener lo que mereces eres tú, debes comprender que el amor no se idealiza ni tampoco es el amor romántico de novela, el amor es vivir el día en compañía.

Dinero:

Si te descuidas con tu prosperidad el universo puede dejar de enviarte regalos por estarlos rechazando, ese es tu merecimientos, es dar y recibir sin esperar nada a cambio.

Salud:

La fatiga te puede, organiza tu tiempo, prioriza y deja de estar menospreciando la ayuda que se te brinda, no te gusta sino tu realidad y te pierdes en ella.

Consejo:

Podrías vivir tranquilamente, disfrutando de lo que haces y en conexión con el universo, dejar que la magia obre en ti y beneficie también a los tuyos, estarías haciendo por la humanidad lo que tanto anhelas, mejor te echas al dolor.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Mono de Agua Yang, te encuentras en día de Balance, es apropiado cuando se necesita para resultados balanceados, ten en cuentas estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Es un buen día para comenzar negocios o proyectos, la energía del día te apoya. Recuerda que retomar negocios del pasado que nunca comenzaron también es una opción.

Salud:

Activar la mente y el pensamiento, bien sea leyendo, escribiendo o estudiando, te dará mucho poder de retención y análisis. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si has estado teniendo problemas los últimos días con tu relaciones, no te preocupes la energía del día te favorecerá para salir de esas situaciones amargas, solo debes poner de tu parte.

Dinero:

Puedes buscar formas de como ser mas ordenado financieramente. Hoy es un buen día para realizar negocios y pedir prestamos de necesitarlo.

Consejo: El hecho de que te encuentres luchando solo es demuestra lo lejos que vas a llegar.