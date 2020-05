Piscis – Horóscopo del 28 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Expresa lo que sientes y piensas, así es más fácil que las personas de tu entorno comprendan tu forma de ser y de pensar, no tienes razón al imaginar que todo es un caos lo más importante es que te aceptes y comprendas tu entorno.

Dinero:

Unas veces quieres mucho, te gusta aparentar y compras más de lo debido, otras eres tan desprendido que nada te importa, debes buscar el equilibrio para que puedas disfrutar de todo lo que el universo te aporta.

Salud:

La salud es el reflejo de lo que piensas de ti, así que pon la atención en tu cuerpo, lo que te dice, el cómo te sientes y así vas reconociendo tu esencia.

Consejo:

Pon tus dones a tu favor, el universo te muestra todo lo que tienes y parece que no deseas escucharlo, si no los quieres entonces no te quejes de la vida y comienza a ser responsable de tus decisiones.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Metal Yin, te encuentras Triangulando en día Lleno, el cual la energía promueve buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovechar tu día.

Trabajo:

Saca lo mejor que hay en ti para que aproveches las oportunidades que se te presentan en el camino. Te sorprenderás de lo que eres capaz de conseguir.

Salud:

Intenta poner en orden tus pensamientos, es posible que vayas muy rápido y sobre pienses las cosas, medita para relajarte. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si te encuentras dispuesto hoy será un día lleno de amor, las personas van a querer estar contigo y tu energía solo te hace mas atractivo/a.

Dinero:

Es un excelente día para mover tu capital y empezar a mover tu dinero de una manera positiva, ten en cuenta las propuestas y oportunidades.

Consejo: Para poder crear comunicaciones asertivas intenta eliminar la censura de tu vocabulario, así atraerás personas genuinamente interesadas en lo que dices.