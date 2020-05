Piscis – Horóscopo del 3 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Si estás en pareja la relación se formaliza, ten muy en cuenta que, si es la persona indicada, te hace feliz y comprende quien eres, no tienes que mostrarte diferente para recibir su amor.

Dinero:

Mantén la calma y se prudente el día de hoy, ya que puedes tener un inconveniente en tu labor por malentendidos, ya que eres muy sincero y no siempre lo que dices en voz alta es recibido desde la comprensión.

Salud:

El alimento que comes a diario bendícelo y agradécelo, es una forma de hablar con el universo y colmarte de sus hermosas bendiciones, así se convertirá tu alimento en medicina para el alma.

Consejo:

Tu amor y sensibilidad no tiene límites, te entregas desde el corazón y cuando es así buscas las soluciones para ayudar y remediar, cuando lo haces desde la razón se convierte en una queja.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Fuego Yang, te encuentras en día Lleno, sin embargo, hay energías del día que son muy desfavorables, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Intenta dedicar este día a descansar, si de lo contrario recibes llamadas de trabajo o tienes que trabajar debes tener cuidado porque te sentirás muy emocional y puede que tus reacciones apresuradas te metan en problemas.

Salud:

Intenta destinar unos minutos de tu día a meditar o simplemente a respirar con los ojos cerrados, para que te puedas concentrar solo en tu respiración. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy puede que tengas una mala experiencia con alguien cercano o solo tu mente, esto debido a que la energía del día te hará desconfiar de las personas. Cuidado con eso.

Dinero:

No realices movimientos importantes de dinero en este día, puede que sea complicado, pero controla tus impulsos al hacer gastos, evita las compras nerviosas.

Consejo: “Si no quieres que se sepa, no lo hagas” -Proverbio chino.