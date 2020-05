Piscis – Horóscopo del 2 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

El amor se sostiene y mantiene en el tiempo, tu pareja desea estar contigo y descubrir toda una aventura, así que disfruta del momento y de la alegría de compartir una velada maravillosa.

Dinero:

El merecimiento se da desde la creencia de que el universo provee, no hay por qué cuestionarlo ni tampoco pensar desde la escasez, simplemente integra su energía y acepta que las cosas son como deben ser.

Salud:

Entiende que, si mantienes tu energía vital nada te va a pasar, no pienses tanto en lo que sucede, piensa más bien en cómo estar y sentirte bien.

Consejo:

Lo importante está en que tienes dones y debes usarlos para tu bien y el de todas las personas que lleguen a tu vida, no te escondas en el pesimismo, comprende tu esencia.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Madera Yin, te encuentras en día de Remover, no es un buen día para tomar acción al menos de que sea para remover la mala energía, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Si llevas tiempo sintiendo que te están sobre cargando de trabajo o te pasa y no te habías dado cuenta, hoy es un excelente día para expresarte y solucionar esto, ve como se desenvuelven las cosas mientras miras otros panoramas.

Salud:

El día de hoy eres mas propenso a enfermarte o lesionarte, duplica tus medidas de seguridad este día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Sé un gran ejemplo con los que te rodean, transmíteles la resistencia y perseverancia para superar algunos obstáculos que se nos presentan estos días.

Dinero:

No es un buen momento de realizar movimientos de dinero, sobretodo en los gastos innecesarios, lo mejor será guardar el dinero.

Consejo: Confía en que la energía te guiara no a donde quieres estar sino a donde debes estar.