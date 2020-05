Piscis – Horóscopo del 23 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Te encuentras en un momento favorable para reforzar los vínculos de amistad con tus amigos y para conocer nuevas personas que aportarán mucho a tu día a día.

Dinero:

Tu intuición te puede llevar a caminar con determinación ante nuevas propuestas y oportunidades, pon mucha atención a lo que el Universo te plantea.

Salud:

Procura darte cuenta de que en la vida hay otras disciplinas que te pueden servir como la meditación y la auto observación, se pueden convertir en la fuente de un bienestar ilimitado.

Consejo:

Piensas que existen fuerzas en tu contra y por eso requieres actuar con mesura, siempre hay un plan Divino, confía más en lo que tu esencia te dice.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Fuego Yang, te encuentras en combinación Direccional en día de Recibir, promueve retornos y recompensas que se han estado esperando, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Es un excelente día para para reflexionar sobre tu vida profesional, recapitula tus éxitos para que te hagas sentir merecedor de tus victorias y reconocimientos.

Salud:

Sanar tus heridas y dejar de pensar en exceso sobre errores cometidos es importante para no sentirte tan triste y agobiado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Disfruta del presente, no dejes que el pasado arrebate las sonrisas de este día, solo tu puedes hacer las pases con los fantasmas del ayer.

Dinero:

Puedes escuchar propuestas, ideas o actividades que te lleven a gastar dinero, pero solo tu debes hacer la investigación de que tanto te favorece.

Consejo: Tu afirmación del día es: “Nací para el éxito y ni yo podre impedirlo”.

Consejo: “Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”. George Santayana.