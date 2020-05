Piscis – Horóscopo del 22 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Momento propicio para hacer las paces con tus amigos cercanos, te dejas llevar fácilmente por lo que sientes en el momento y arrasas, no importa quién se atraviese en tu camino.

Dinero:

Es un buen día para tocar puertas, para buscar el apoyo que requieres y vas a encontrarlo, no tengas miedo, deja que todo se solucione a tu favor, no pongas los límites.

Salud:

Requieres mirar hacia el frente, dejar el pasado que se te convierte en una carga, la relajación te ayuda a centrarte en ti mismo y así aprender a observar y entender tu cuerpo.

Consejo:

Eres muy sensible, sin embargo, debes comprender que como el agua fluyes, eres cambio y cuando deseas puedes comprender, entender al otro y a ti mismo si lo deseas.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Buey de Madera Yin, te encuentras en día de Éxito, la energía del día atrae retornos abundantes, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Si tienes una reunión de trabajo importante intenta destacarte con tu personalidad y tus ideas, puedes salir con una gran sonrisa y oportunidad, prepárate para ser el mejor.

Salud:

Debes de tener mucho cuidado ya que eres propenso a sufrir accidentes el día de hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es un excelente día para reforzar los lazos con tu pareja o tus seres queridos, es apropiado para toda clase de actividad. Cualquier cosa que hagas busca mejorar tus vínculos.

Dinero:

Acepta las oportunidades que se te aparezcan en el camino, es un excelente momento para tomar decisiones correctas y que te lleven más cerca hacia la meta soñada.

Consejo: “El éxito llega cuando la preparación se encuentra con la oportunidad” –Henry Hartman.