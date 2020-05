Piscis – Horóscopo del 13 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

No te escondas, no hay porqué temer, puedes entender que el amor no te cohíbe, los límites salen de ti, no de la persona con que compartes, deja de querer entenderlo todo para luego criticarlo.

Dinero:

Muchas veces desprecias el dinero y le das un valor desde lo mundano, el dinero es una energía que se respeta y se agradece, no es política ni economía, tiene mucho que ver con el dar y el recibir,

Salud:

Tu postura es de cansancio, relaja tu mente y tu cuerpo, la meditación, escuchar música, encender velas o hacerte masajes, todo es válido para desconectarse y descansar en la noche.

Consejo:

El tiempo para dedicarte a ti y a lo que te gusta es fundamental. Debes respirar tranquilo, tener contacto con el sol y la naturaleza, dejar de creer que todo es sufrimiento y buscar ser feliz en las pequeñas cosas.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Fuego Yang, te encuentras en Daño en día Cerrado, la energía del día no promueve buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Ten mucho cuidado de verte involucrado en problemas de materia legal, eres mas propenso en este día. si sientes que algo no esta bien sigue tu instinto y salte a tiempo.

Salud:

Tu alimentación es muy importante para tu salud en este día, lo mejor es que acompañes tu dieta de mas vegetales y menos grasas saturadas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy te sentirás un poco desconfiado y no será únicamente con tu pareja, tu familia y los que quieres pueden estar involucrados en tus sentimientos.

Dinero:

Te encuentras en un día con una energía desfavorable para crear proyectos o dinero, sin embargo, busca proyectarte en tus próximos movimientos.

Consejo: Ten cuidado de quien depositas tu confianza hoy, puede que sin intención y solo por descuido pierdan documentos importantes para ti.