Piscis – Horóscopo del 12 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Deseas estar en soledad, no te quieres involucrar con nadie, eso simplemente es más por miedo al supuesto fracaso que por otra cosa, evalúa muy bien cuánto dejas por suponer y no preguntar.

Dinero:

Aries en tu casa dos, casa del dinero, te invita a no mezclar las finanzas con los sentimientos, puede resultar un negocio nada viable para ti, es mejor esperar para tener la certeza de cuándo hacerlo, por ahora mantente alejado.

Salud:

Leo en casa seis puede hacer que sientas cansancio y pesadez en tu columna, deja las cargas y de asumir responsabilidades que no te corresponde, no hay que ser como una esponja para tener méritos en este mundo.

Consejo:

Hoy no entres en conflictos internos ni diálogos mentales para echarte culpas o echárselas a otros, deja que sea un día tranquilo. Lleva calma a tu espíritu puedes hacerlo dirigiendo tu mente a tu esencia, conéctate con el amor universal.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Madera Yin, te encuentras Liderando en el día Abierto, ideal para aperturas y nuevos comienzos, ten en cuenta estas recomendaciones para ti.

Trabajo:

Al encontrarte liderando la energía del día todo se encuentra confabulado para que tus proyectos que inicies este día sean sumamente exitosos.

Salud:

Es un excelente día para comenzar actividades físicas ya que promueve los comienzos suaves, las rutinas en casa han incrementado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Te sentirás muy amoroso, notaras como esta actitud atraerá el amor. Tu poder de persuasión es único.

Dinero:

Si tienes alguna complicación financiera, hoy es un excelente día para pedir ayuda o favores, si embargo, si puedes solucionarlo tu solo, toma acción.

Consejo: Hoy sentirás que vas un paso delante de las situaciones y los problemas, aprovecha esto para liderar con humildad.