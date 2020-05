Piscis – Horóscopo del 11 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Puedes estar un poco más emocional que de costumbre, tu pareja no tiene cómo adivinar lo que te está sucediendo, cuéntale lo que piensas y sientes, hazlo partícipe, seguro se convertirá en tu apoyo incondicional.

Dinero:

El propósito en tu vida no es sentirte estable y seguro con lo que posees, para ti es más importante la espiritualidad o la materialización de tus sueños para vivir en un mundo mejor, recuerda que, si el universo manda, tu recibes.

Salud:

La acupuntura, masajes o reiki te ayudarán a desbloquear, pues tiendes a elevarte por las nubes y requieres un polo a tierra, es un buen momento para iniciar una terapia, busca lo que más resuene contigo.

Consejo:

La gratitud te conecta con el mundo real, el que vives y el que deseas cambiar, no te amargues la existencia por las cosas que aún siguen existiendo, recuerda que no todo depende de ti, son muchos los engranajes que existen, ya estás dando los pasos, déjate guiar con tranquilidad.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Madera Yang, te encuentras en día de Recibir, una energía que te trae los resultados que estabas esperando, sin embargo, la energía del día se encuentra inestable. Ten en cuenta estas recomendaciones para tu día.

Trabajo:

En este comienzo de semana no pierdas una oportunidad para crecer, busca siempre nuevos retos. Recuerda que solo tu puedes crearte limites y la energía de este día te apoya para que puedas lograr todo lo que deseas.

Salud:

Toma un momento para calmar tus pensamientos y volver a conectarte con tu interior, no te dejes llevar por la negatividad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Reconocerte y tener admiración por lo que has hecho te dará mucha más confianza en ti mismo, eres increíble y deberás creértelo tu primero.

Dinero:

No es un día apropiado para realizar actividades financieras, pero si te encuentras en problemas económicos lo mejor es dejar el orgullo a un lado y solicitar ayuda.

Consejo: Apóyate de la energía de los hombres cercanos a ti, en sus consejos encontraras las respuestas para salir de problemas en este día.