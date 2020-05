Piscis – Horóscopo del 10 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Hoy ten una atención para tu familia o pareja, un detalle hará muy felices a las personas que conviven contigo, lo importante es saber que puedes y quieres hacerlo, no lo pienses tanto y hazlo ya.

Dinero:

Tus finanzas estables, en tu labor debes concentrarte más en hacerla sin entrar en conflictos con tus compañeros y jefes, algunas veces el no acatar lo que te sugieren da la impresión de estar haciendo una pataleta sin justificación.

Salud:

Debes hacer ejercicio para ti es mejor que sea de impacto para que te saque de la ensoñación en la que te mantienes, libera tu cuerpo de las cargas y la angustia, distrae tu mente.

Consejo:

Los dones que entrega el universo son para nuestro beneficio y luego para ponerlos a servicio de los otros, si no los integras sin cuestionar y sin juzgar los vas a perder, incluso a olvidar.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Buey de Agua Yin, te encuentras en día de Éxito, energía que multiplica los retornos, es muy abundante. Ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

Busca crear el orden en tu entorno, este día te apoya para que despejes tu cabeza y restructures tu forma de trabajar.

Salud:

Es un excelente día para comenzar actividades físicas o una nueva dieta que se adapte a tu rutina. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si te encuentras interesado en alguien, pero aun esa persona no lo sabe, hoy es un buen día para hablarle, busca encontrar unos temas en común.

Dinero:

Es un excelente día para mover el dinero y comenzar a crear situaciones financieras que te proyecten en el futuro.

Consejo: Debes asumir una actitud de agradecimiento sin abandonar tus metas, entendiendo que el agradecimiento no es lo mismo que el conformismo.