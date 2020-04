Piscis – Horóscopo del 9 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Puedes apoyarte en tu familia, amigos o pareja en los momentos de dificultad no estás solo, tienes toda una red que te quiere, cuida y protege.

Dinero:

Te puede llegar hoy una muy buena propuesta, piensa en los beneficios que tendrá para tu vida, recuerda lo más importante es no sacrificar calidad de vida.

Salud:

Cuida tus ojos, estás demasiado pegado a los dispositivos y no tomas descansos visuales, ciérralos por un momento y haz ejercicios para que no fatigues tu visión.

Consejo:

Son muchas las personas que te quieren y desean apoyarte, no te quedes en tus dramas que en nada te benefician, demostrar tu vulnerabilidad tan solo es humildad, la soberbia es desperdiciar el tiempo y el tiempo es sagrado.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Agua Yang, te encuentras en Destrucción en un día Lleno, ten en cuenta estas recomendaciones para llevar tu día.

Trabajo:

Debes ser cuidadoso con tus palabras, al encontrarte mas sensible que cualquier otro día podrías decir cosas de las que te arrepientas.

Salud:

Intenta destinar unos minutos de tu día a meditar o simplemente a respirar con los ojos cerrados, para que te puedas concentrar solo en tu respiración. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy puede que tengas una mala experiencia con alguien cercano o solo tu mente, esto debido a que la energía del día te hará desconfiar de las personas. Cuidado con eso.

Dinero:

No realices movimientos importantes de dinero en este día, puede que sea complicado, pero controla tus impulsos al hacer gastos, evita las compras nerviosas.

Consejo: No temas demorarte, tenle miedo a detener tus esfuerzos por alcanzar tus metas.