Piscis – Horóscopo del 8 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Cuidado al hablar con tu pareja de las finanzas, es un tema delicado y no es el momento propicio, puedes decir algunas cosas que no serán bien recibidas.

Dinero:

Deseas recibir más dinero por tu labor, hoy sé creativo e ingenioso para nuevas propuestas, estas serán reconocidas por tus superiores.

Salud:

Relajarse y disfrutar de un buen momento con la familia es lo mejor que puedes hacer hoy, conversar y entregar el control.

Consejo:

Que el pasado solo sirva para mejorar, que no se convierta en cúmulo de cargas, si ha de ser para sufrir y no para sanar, déjalo como está y no te culpes más, puedes buscar con quien conversar y dejar la angustia.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Metal Yin, te encuentras en un día de Remover, ideal para abandonar todas aquellas actividades que nos resultan difíciles de renunciar pero sabemos que no nos hacen bien.

Trabajo:

Si llevas tiempo sintiendo que te están sobre cargando de trabajo o te pasa y no te habías dado cuenta, hoy es un excelente día para expresarte y solucionar esto, ve como se desenvuelven las cosas mientras miras otros panoramas.

Salud:

La energía del día te hace mas propenso a sufrir accidentes o estar en una calamidad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy será un día de mucho amor, te sentirás muy feliz porque a pesar de las dificultades eres una persona afortunada.

Dinero:

Estas gastando mucho, hoy es un buen día para recortar esas cuentas que no te ayudan y crees presupuestos de gastos.

Consejo: Cuando te permites lo que mereces, atraes lo que necesitas.